Giuseppe Conte diserta i funerali di Berlusconi, Schlein ci sarà come Renzi e Calenda

In Italia anche i funerali di un ex premier diventano l’occasione per scontri e prese di posizione politiche, inutili, inopportune e strumentali. Accade così che domani, ai contestatissimi funerali di stato di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia scomparso ieri a 86 anni, qualcuno ci sarà, qualcun altro non ci sarà, per una scelta precisa. Come l’ex premier Giuseppe Conte che, ormai al tramonto del suo consenso e con il movimento che guida in calo verticale, ha annunciato che lui, ex premier, ai funerali di Berlusconi non ci sarà.

Ci sarà invece Elly Schlein, la segretaria del Pd, ma “dopo una lunga riflessione”. Cosa ci sia da riflettere non è poi ben chiaro, a meno che non si vogliano trasformare i funerali in una sede distaccata del parlamento. Ci sarebbe stato, a dimostrazione delle distanze siderali intellettuali e politiche con gli inadeguati neofiti di circoli e palazzi, anche Romano Prodi, colpito dall’improvviso lutto per la perdita dell’adorata moglie Flavia. Presente anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Non ci sarà neanche Nicola Fratoianni di Sinistra Italia, mentre saranno presenti Matteo Renzi e Carlo Calenda. Sicuramente presente Mario Draghi, che sa bene come va il mondo, e Paolo Gentiloni del Pd rappresenterà la commissione dell’Unione Europea. Dall’estero sono per ora annunciati il premier ungherese Viktor Orban, l’emiro del Qatar Tamir bin Hamad e il presidente del Ppe Manfred Weber.

Oggi, intanto, per tutta la giornata c’è stato un vero e proprio pellegrinaggio davanti ai cancelli della sua villa, dove si è formato un tappeto di fiori, biglietti e striscioni.