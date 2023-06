Giurano 80 nuovi agenti della Polizia di Stato, emozione al Caip di Abbasanta

Hanno giurato fedeltà alla Repubblica gli ottanta agenti in prova della Polizia di Stato che hanno appena completato il 220° corso di formazione del Caip di Abbasanta. Davanti ai parenti, ai rappresentanti delle istituzioni del territorio e ai loro docenti, cinquanta sardi e trenta siciliani ieri sono stati i protagonisti dell’emozionante cerimonia. Nel gruppo anche otto donne.

Tre allievi sardi premiati come migliori nel 220° corso di formazione

Dopo i sei mesi di studio nel Caip di Abbasanta a destreggiarsi tra diritto penale, normative della polizia giudiziaria, prove di tiro, difesa e guida, gli agenti partiranno per le sedi di destinazione per mettere in pratica ciò che hanno imparato nei reparti a loro assegnati.