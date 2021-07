Giunta Truzzu in bilico a Cagliari: Udc e sinistra a braccetto, la maggioranza abbandona l’aula

Giunta Truzzu in bilico a Cagliari: Udc e centrosinistra votano insieme, la maggioranza abbandona l’aula. E’ bagarre in consiglio comunale. Un documento in consiglio approvato dall’opposizione e Udc. Con la maggioranza che ha abbandonato l’aula per protesta. Scricchiola la giunta Truzzu ancora impegnata in un braccio di ferro con l’Udc. “Oggi in Consiglio comunale abbiamo assistito a un fatto gravissimo”, ha scritto Fabrizio Marcello, Pd, “I problemi degli studenti e studentesse non interessano al centrodestra cagliaritano. il documento contenente azioni per promuovere maggiori servizi a favore degli studenti universitari in periodo di pandemia è passato con i soli voti della minoranza e del gruppo consiliare Udc. Tutti i consiglieri e consigliere della maggioranza hanno abbandonato l’aula e non hanno assistito alla presentazione del documento né partecipato al voto, senza per altro dare alcuna spiegazione”. Di “fatto inedito e grave” ha parlato anche Francesca Ghirra, Progressisti.

“C’era l’accordo sull’inversione dell’ordine dei lavori per discutere prima l’odg della commissione Cultura. poi l’Udc non ha rispettato i patti al momento del voto”, ha dichiarato Antonello Floris, Fdi, “noi lavoriamo per la città. Ma qualcuno vuole creare problemi a tutti i costi. Io sono abituato a rispettare le parole date”.

