Giulini, 'promozione esperienza unica dedicata a Tonino Orrù' - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - "Un'esperienza unica, una promozione che, per come è avvenuta, rimarrà nella storia del Cagliari, della Sardegna e della sua gente. Speriamo che i ragazzi ripartano tra qualche settimana con lo stesso spirito, l'orgoglio e l'adrenalina di quest'avventura straordinaria". Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini questa mattina nel corso di un incontro istituzionale al Rettorato dell'Università di Cagliari.

Il massimo dirigente rossoblù è stato ricevuto dal rettore Francesco Mola, che ha voluto ringraziare e complimentarsi con il club per la serie A ritrovata.

"Mister Claudio Ranieri ha trovato a Cagliari le condizioni ideali per lavorare, come avvenne 33 anni fa, siamo felici e orgogliosi di questo - ha detto ancora Giulini - Questo traguardo raggiunto lo dedichiamo anche a Tonino Orrù, che ci ha lasciati qualche mese fa proprio nel corso di questa stagione, e a tutta la famiglia che portò qui il mister la prima volta. Ho avuto la fortuna di conoscere Tonino nei primi anni della mia presidenza e lo considero un grande esempio di competenza, serietà, pragmatismo e passione".

Giulini si è anche soffermato sul bel gesto di Ranieri: a fine gara, a Bari si è rivolto ai tifosi rossoblù invitandoli a festeggiare per la vittoria della propria squadra ma senza inveire sui sostenitori avversari sconfitti. "Il gesto del mister è stato un po' il coronamento di tutto il lavoro svolto in questi anni dal Cagliari Calcio per educare i giovani al tifo positivo, con progetti sociali importanti per la città e la collettività come la scuola di tifo e la curva futura nel nostro stadio, esempi di ciò che vogliamo continuare a fare sul territorio". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna