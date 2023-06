Giuliano Cossu guida ancora il Nuovo Consorzio Coop. Pontis. Tra le priorità: pace tra i pescatori

Cabras

Coinvolgere i “colleghi abusivi” nella gestione dello stagno. La minaccia dei cormorani

Giuliano Cossu, 47 anni, ritorna alla guida del Nuovo Consorzio Coop. Pontis. All’unanimità gli 11 consiglieri lo hanno scelto come presidente. Lo era stato tre anni fa, dopo una prima parentesi che risale a ben 14 anni fa.

Non è una novità in laguna: uno degli obiettivi del neo presidente è quello di firmare la pace tra i pescatori, coinvolgendo nella gestione dello stagno anche i “colleghi abusivi”. Ancora, valorizzare la laguna ed i suoi prodotti, riprendere il dialogo con la Regione e soprattutto combattere il principale nemico dei pescatori e dello stagno: i cormorani.

“È sempre stato il pensiero di tutti i pescatori, anche da chi mi ha preceduto, quello di inserire nel Consorzio anche gli altri pescatori, abusivi”, conferma Giuliano Cossu. “Non sto facendo niente di straordinario. Noi siamo in regola, paghiamo le tasse, per gli altri è invece più facile andare nello stagno e pescare, vendendo tutto in nero, senza alcuna responsabilità. Occorre coinvolgerli e farli lavorare con noi, lo stagno è di tutti e possiamo gestirlo tutti insieme”.

Senza l’aiuto delle istituzioni però non si va molto lontano, ne è convinto il presidente di Pontis: “Siamo pronti a fare il nostro dovere e cercare chi di dovere per trovare adeguate soluzioni ai problemi che ci attanagliano da anni”, aggiunge il presidente Cossu. “Per questo è nostra intenzione confrontarci da subito con le istituzioni. Al sindaco Andrea Abis chiederemo di darci una mano per il risanamento della laguna, individuando progetti che si possono condividere”.

Il neo presidente ritorna con decisione sulla presenza dei cormorani: “È un problema gravissimo”, avverte Cossu, “ogni anno ci troviamo in una situazione fuori dal normale. Migliaia di uccelli arrivano in laguna e la saccheggiano, però nessun fa niente per impedirlo. La soluzione è capire quanto pesce ci portano via e quantificare il prodotto perso. Senza la risoluzione di questo problema non potremo mai diventare una vera azienda. In questa situazione è impossibile stipulare contratti con le grosse distribuzioni. A breve incontrerò il presidente della Regione Christian Solinas, ho già chiesto un incontro. Lui conosce in parte la nostra situazione ma dobbiamo sederci al tavolo e mettere per una volta nero su bianco. Abbiamo necessità di un occhio di riguardo da parte della politica”.

