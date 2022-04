A volte la cronaca regala anche bellissime notizie: è finalmente uscita dal coma, dopo due mesi dal terribile incidente di viale Marconi.

Giulia Spiga, la ragazza di Quartu, non rischia più di morire. La notizia confermata dal Brotzu:

la giovanissima era stata investita all’alba insieme a un’amica sulle strisce pedonali di viale Marconi,

dall’auto in corsa guidata da una donna di 62 anni, che si stava recando al lavoro al mercato di San Benedetto.

Una notizia che ha commosso tanti, e che sgrava anche le responsabilità dell’investitrice:

anche l’altra ragazza coinvolta nell’incidente, Gaia Andreuccetti, infatti, era già uscita dal coma.

L'articolo proviene da Casteddu On line.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail