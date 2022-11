Giulia giornaliste promossa tra associazioni socio-culturali - Sardegna

Giulia giornaliste Sardegna promossa fra le associazioni da sostenere nella gara di solidarietà "Vicino a te" per l'impegno profuso in questi anni su diversi temi socio-culturali. L'iniziativa benefica a favore di tre associazioni sarde (oltre a Giulia, Associazione Alzheimer Cagliari e Associazione Mamme e Papà Separati - Amps Sardegna), organizzata dal Superpan di Cagliari in via Castiglione 39, ha visto una grande partecipazione dei suoi clienti che hanno dato la propria preferenza attraverso un gettone da depositare in un'apposita urna all'associazione ritenuta più interessante secondo la propria sensibilità.

Il 3 novembre, alle 11, nella sede del supermercato si terrà la cerimonia di chiusura dell'iniziativa a supporto delle associazioni coinvolte, nel corso della quale verranno consegnate le somme messe a disposizione per supportare le loro attività. A ritirare l'assegno per Giula giornaliste Sardegna sarà Antonella Loi, giornalista e socia di Giulia. Seguirà un piccolo buffet per ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato a queste attività.

"Per Giulia Sardegna questo è un nuovo importante riconoscimento che testimonia quanto l'attività dell'associazione delle giornaliste che si batte non solo per un uso corretto del linguaggio e della rappresentazione delle donne nei media, ma promuove attraverso attività culturali e formative anche la parità di genere e il superamento degli stereotipi nel mondo dell'informazione, sia apprezzata e sostenuta per il suo lavoro anche fuori dall'orbita giornalistica", spiega Susi Ronchi, fondatrice dell'associazione nell'Isola.

"È una gara di solidarietà in cui a vincere sono tutti i partecipanti. E noi siamo molto felici di contribuire attivamente alla realizzazione di progetti che danno valore al territorio, attraverso la collaborazione con il mondo del volontariato e il coinvolgimento dei clienti", commenta Silvia Massa, amministratrice delegata della società che gestisce i supermercati Pan, e tra le professioniste intervistate nel libro "Un giorno all'improvviso" a cura di Giulia giornaliste Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna