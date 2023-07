Giugno da record per gli accessi al museo dei Giganti e ai siti della Fondazione: incassi su del 25%

Cabras

Nel primi sei mesi del 2023 sono stati staccati 65.694 biglietti contro i 50.645 dello scorso anno

Se il 2023 aveva evidenziato un trend di crescita costante, i numeri legati ad accessi e incassi al museo civico di Cabras e nei siti gestiti dalla Fondazione Mont’e Prama guidata dal presidente Anthony Muroni raccontano a giugno di una realtà in grande crescita.

Nel mese appena trascorso i biglietti staccati complessivamente sono stati 17.207, circa il 6% in più dello scorso anno. Crescita ancora più esponenziale per gli incassi: +25% rispetto allo scorso anno, +42% rispetto al 2019.

Positivo anche il dato relativo al semestre: al 30 giugno erano 65.694 i biglietti staccati tra il museo civico, l’antica città di Tharros e la torre di San Giovanni di Sinis, contro i 50.645 dello scorso anno (+29%): in questo caso incassi in crescita del 27% rispetto al 2022 e del 16% rispetto all’ultimo anno pre-pandemia.

Si tratta di numeri importanti, che confermano l’attenzione dei visitatori per la storia antica e le proposte del parco archeologico naturale del Sinis e che paiono confermare la bontà degli investi menti in promozione effettuati nel corso del 2022.

L’apertura, a partire dai giorni scorsi e per tutto il 2023, delle visite all’ipogeo di San Salvatore e al sito di Mont’e Prama, il rinnovo dell’allestimento e l’auspicata apertura della nuova ala del museo, con il ritorno delle statue dei Giganti da Cagliari, fanno sperare in una seconda parte di 2023 in grado di migliorare ancora i numeri e la qualità delle visite da mettere a disposizione del pubblico.