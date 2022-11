Da giovedì 1° dicembre, scatterà anche in Sardegna l’obbligo di circolare con pneumatici da neve o catene a bordo per tutti coloro che devono transitare sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, dal km 137,900 al km 179,500, tra le provincie di Nuoro e Sassari, nel tratto di strada che interessa i comuni di Borore, Macomer, Birori, Bortigali, Cossoine, Giave, Cheremule, Torralba e Bonannaro.

Come riporta l’app di Sardegna Clima onlus, hanno registrato valori sotto lo zero le colonnine di Samugheo zona Noedda, dove il termometro è sceso fino a -1.1, e zona Accoro, con -0,7°.

La prima vera ondata di freddo nell’Oristanese, attesa per la giornata di ieri, ha portato le temperature sottozero in alcune zone della provincia.

Fonte: Link Oristano

