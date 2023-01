Cagliari

Esposto ad Antitrust, Guardia di finanza e ‘Mister prezzi’. Vargiu: “Segnalate gli illeciti”

Dal 1° gennaio, con la manovra finanziaria statale, l’Iva su biberon, omogeneizzati, latte in polvere e pannolini, è stata ridotta dal 22% al 5%, ma i prezzi dei prodotti per l’infanzia in Sardegna non sono calati. Lo denuncia Adiconsum Sardegna, che annuncia un esposto ad Antitrust, guardia di finanza e ‘Mister prezzi’, dopo aver raccolto segnalazioni dei consumatori.

“I cittadini ci stanno inviando scontrini che attestano come, nonostante la riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per neonati, i prezzi di latte in polvere e altri prodotti per l’infanzia siano rimasti identici a quelli del 2022”, riferisce Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum Sardegna, nel sollecitare ispezioni a tappeto nell’isola negli esercizi commerciali che vendono articoli per neonati.

“Una speculazione indegna che arricchisce le tasche degli esercenti e annulla i benefici per le famiglie introdotte dalla manovra che, come noto, ha abbassato la tassazione su alcuni generi proprio allo scopo di aiutare le famiglie con bambini piccoli”.

“Il nostro timore è che il fenomeno non sia limitato solo alla Sardegna”, paventa Vargiu, “ma esteso in tutta Italia, tema di cui farebbe bene ad occuparsi il governo avviando controlli ed adottando misure specifiche”.

Adiconsum Sardegna invita i consumatori a segnalare la mancata riduzione dei prezzi di biberon, omogeneizzati, latte in polvere, allegando gli scontrini d’acquisto.