“Non dobbiamo guardare indietro”. Così su Facebook il sindaco Paolo Truzzu dopo la demolizione dei silos del porto. “Per chi, come me, è nato dopo la sua costruzione, quella struttura imponente e dalla forma un po’ curiosa, era un elemento distintivo della nostra città”, ha dichiarato il primo cittadino.

“La sua sagoma inconfondibile, seppur non bellissima, rendeva a suo modo unica la vista della città dal mare e del mare dalla città. Da oggi i silos non ci sono più, e anche se ora fa uno strano effetto non credo sarà difficile farci l’abitudine. Il panorama sarà ancora più bello.

Non so se un giorno, guardando le vecchie foto, proveremo un pizzico di nostalgia. So però che per andare avanti bisogna avere il coraggio di non guardare indietro”.

L'articolo Giù i silos a Cagliari, Truzzu: “Ora panorama più bello. Non dobbiamo guardare indietro” proviene da Casteddu On line.