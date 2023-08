Intorno alle 16.40 , i Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti sulla strada provinciale 72 tra Sassari e Sennori per un incidente stradale, che coinvolgeva un furgone e una moto . La squadra ha recuperato il motociclista da un dirupo di circa 4 metri, e lo ha affidato alle cure degli operatori del 118. L’uomo si trova in gravi condizioni. Subito dopo sono stati messi in sicurezza i mezzi . Sul posto, 118 e carabinieri di Porto Torres.