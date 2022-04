Per giovedì e venerdì, Arpas Sardegna, prevede cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime aumenteranno giovedì e diminuiranno venerdì; le massime diminuiranno in entrambe le giornate. I venti soffieranno deboli o moderati prevalentemente dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente molto mossi.

Le previsione del servizio meteo di Arpas Sardegna prevedono proprio per mercoledì cielo inizialmente velato, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulata debole, in tarda serata. Temperature: minime in lieve o moderato aumento, massime in lieve aumento sul settore occidentale o in lieve diminuzione sul settore orientale. Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali, forti sulle Bocche di Bonifacio e sull’Asinara. Mari: generalmente mossi.

Museo di Cabras - Foto Anthony Muroni

Fonte: Link Oristano

