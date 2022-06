E' il Libano a vincere il Girotonno, kermesse internazionale che coinvolge gastronomi, chef, esperti di cucina del tonno, giornalisti ed esperti della gastronomia mediterranea. La rassegna, giunta alla diciottesima edizione e organizzata dal Comune di Carloforte ha trasformato, dal 2 al 5 giugno, il caratteristico borgo nell'isola di San Pietro, nella "Capitale del tonno di qualità".

Lo chef Richard Abou Zaki, del ristorante Retroscena di Porto San Giorgio (Fermo) è il vincitore assoluto della Tuna Competition, la gara tra chef di quattro Paesi, Italia, Giappone, Colombia e Libano. Mentre la competizione ha visto nell'ultima giornata del "girone all'italiana" il Libano, con il piatto a base di tonno rosso di Carloforte, conquistare la vetta della classifica aggiudicandosi la vittoria grazie ai voti espressi dalla giuria tecnica e da quella popolare.

La classifica finale è stata poi completata dal secondo posto dello chef della Colombia, Jose Narbona Rodriguez, executive chef di Mitù, ristorante colombiano di Milano, dal terzo dell'Italia rappresentata dai sardi Davide Atzeni, chef e patron del Coxinendi, ristorante davanti al castello di Sanluri, nel cuore del Medio Campidano e Mauro Ladu, chef patron dell'osteria Abbamele a Mamoiada.

Quarto posto al Giappone con gli chef Roberto Okabe, chef e patron del ristorante Finger's a Milano, e dallo chef ShimpeyHirota. Il premio speciale va al piatto della Colombia e allo chef Jose Narbona Rodriguez.



Fonte: Ansa Sardegna

