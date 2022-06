Giro della Sardegna a nuoto per il Microcitemico di Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - Settecento chilometri in acqua per l'oncoematologia pediatrica del Microcitemico di Cagliari. È il Giro della Sardegna a nuoto, la nuova impresa di Corrado Sorrentino, già protagonista lo scorso anno del periplo dell'isola di San Pietro: dall'1 luglio, 59 tappe da 12mila metri ciascuna. Obiettivo: raccogliere fondi per l'associazione Amelia Sorrentino Odv - la figlia dell'ex 5 volte campione del mondo morta a causa di una malattia rara - per dotare di monitoraggio multiparametrico il reparto di oncoematologia pediatrica del Microcitemico.

L'evento è patrocinato dal Comune. "Si tratta di un progetto che rende orgogliosi tutti per la valenza sportiva e sociale", ha sottolineato l'assessore allo Sport Andrea Floris. Il Giro partirà da Marina Piccola. Scortato da un'imbarcazione d'appoggio con a bordo personale medico, Sorrentino farà le prime bracciate, direzione verso Terra Mala. Meteo permettendo, concluderà la circumnavigazione della Sardegna il 28 agosto sempre al porticciolo di Marina Piccola. "Altre iniziative animate dallo stesso spirito sono in programma per il futuro", ha annunciato il nuotatore. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna