Giro d’affari in crescita per il Centro servizi promozionali per le imprese della Camera di commercio

Cagliari

Salgono i ricavi, nonostante nel 2023 i costi siano cresciuti

È un bilancio di previsione più che positivo quello approvato nei giorni scorsi per l’anno 2023 dal Centro servizi promozionali per le imprese, azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano. Sviluppo sostenibile del territorio, sostegno alle imprese locali, internazionalizzazione attraverso gli appuntamenti fieristici sono le grandi sfide di ieri e di domani.

Il giro d’affari del Centro servizi promozionali per le imprese è pari a 7.112.646 euro, con un aumento degli introiti pari a 424.712 euro rispetto allo scorso anno. Si tratta di un dato di bilancio positivo per l’azienda, che ha centrato il suo obiettivo diretto: contribuire allo sviluppo del territorio attraverso progetti di grande impatto. Uno tra tutti quello volto alla promozione della Sardegna turistica.

Non meno importante è l’attività svolta per la valorizzazione delle produzioni locali, anch’essa finanziata – sulla base di un progetto del Centro servizi – dalla Regione Sardegna.

Fiore all’occhiello della programmazione 2023 è poi il progetto Nex-Labs, che supporta il trasferimento tecnologico e la commercializzazione dei risultati della ricerca nel campo delle tecnologie pulite per un aumento sostenibile e resiliente della produzione del settore agroalimentare, basato su un uso più efficiente dell’energia (soluzioni rinnovabili e solari) e dell’acqua (trattamento delle acque reflue, raccolta dell’acqua o soluzioni di riutilizzo).

L’obiettivo dell’internazionalizzazione è stato raggiunto con la partecipazione a ben 15 eventi fieristici internazionali. Rientrano tra le poste positive il supporto dato dall’Azienda speciale alla Camera di commercio di Cagliari e Oristano alle attività svolte nel Centro congressi, l’organizzazione di concorsi, eventi, seminari, festival, attività tuttora in corso e che certamente contribuiranno al miglioramento del conto economico.

“Il Centro servizi promozionali per le imprese ha dimostrato di essere un’azienda sana”, ha dichiarato il presidente Gian Luigi Molinari, “un’azienda capace di coprire con la propria attività autonoma i costi sostenuti per la gestione e per le azioni programmate. Nonostante nel 2023 i costi siano cresciuti, siamo stati in grado di coprirli interamente con le maggiori entrate. Abbiamo lavorato per la crescita del tessuto economico del territorio, sostenendo le imprese di produzioni locali e favorendo la loro internazionalizzazione, attraverso importanti fiere come quella di Stoccarda, Madrid, Dusseldorf, Riga, Dubai, Londra, per citare solo alcune delle 15 a cui l’isola ha partecipato con le sue eccellenze. Abbiamo favorito e sostenuto tante attività culturali e di confronto come congressi, conferenze, workshop. Abbiamo portato avanti progetti innovativi rivolti allo sviluppo sostenibile del territorio come Nex–Lab. Mi sento dunque orgoglioso di presiedere una azienda pienamente in attivo, efficiente ed efficace”.

Tra gli obiettivi del Centro servizi promozionali per le imprese c’è la riqualificazione del quartiere fieristico di Cagliari. “Il progetto, di fatto conclusosi nel suo iter”, ha aggiunto Molinari, “è stato bloccato dal nefasto periodo Covid. Auspichiamo che riprenda vigore potendo così garantire a tutte le aziende sarde uno spazio adeguatamente consono alle prospettive di sviluppo”.

Mercoledì, 20 settembre 2023