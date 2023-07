Gira ubriaco in bicicletta per le strade di Arbus, 37enne denunciato dai carabinieri.

I carabinieri hanno denunciato ieri ad Arbus, per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e guida in stato di ebbrezza alcolica, un 37enne del luogo, già noto per precedenti vicende. I militari avevano saputo da un passante di un giovane che girava in bicicletta per il paese sbandando vistosamente, tanto da provocare pericolo per sé e per gli altri utenti della strada. Sono quindi intervenuti e hanno rintracciato l’uomo nel pieno centro del paese, riverso a terra dopo una prevedibile caduta. Vista la scarsa lucidità del 37enne, che comunque è apparso in buona salute, i carabinieri hanno fatto intervenire una gazzella del Radiomobile di Villacidro, fornita di etilometro. A distanza di mezz’ora dalla caduta, l’uomo è risultato positivo, con un tasso pari a 2,25 grammi per litro, oltre 4 volte il limite massimo consentito. Il 37enne si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità, pensando forse di poterla fare franca, ed è stato denunciato anche per questo.