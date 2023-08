Giovedì lavori nella rete idrica di Ussana, San Sperate e Monastir: problemi nell'erogazione idrica

Per giovedì 3 agosto 2023 i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione sull’acquedotto Campidano nel tratto che interessa i Comuni di Ussana, San Sperate e Monastir. Nel dettaglio, sarà interessato il tratto di condotta in località Peppa Maria a Ussana. Durante le fasi di cantiere sarà necessario sospendere l’operatività dell’acquedotto, ma l’erogazione all’utenza nei tre centri interessati sarà comunque garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunali. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel pomeriggio, ma la situazione è destinata a ritornare nuovamente alla normalità a conclusione dell’intervento quando si procederà a riempire nuovamente i serbatoi.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.