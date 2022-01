Oristano

Tra i 12 appuntamenti annunciati dalla Biblioteca Gramsciana diversi sono nell’Oristanese. Tappe a Baressa, Neoneli, Gonnosnò e Arborea

Ci sono anche diverse tappe nell’Oristanese nel ricco tour sardo di Giovanni Impastato. Gli incontri, annunciati dalla Biblioteca Gramsciana, sono organizzati in occasione del 44° anniversario della morte di Peppino Impastato e vogliono ricordare, attraverso la presenza del fratello Giovanni, la figura del giornalista e intellettuale siciliano freddato per ordine del boss mafioso Gaetano Badalamenti.

Giovanni Impastato sarà nell’isola da lunedì prossimo, 10 gennaio, a domenica 16. Martedì 11 gennaio sarà a Baressa e Neoneli, venerdì 14 gennaio a Gonnosnò e sabato 15 ad Arborea.

È la primavera del 1977 quando Peppino Impastato, insieme a un gruppo di amici, inaugura Radio Aut, una radio libera nel vero senso della parola. Da Cinisi, feudo del boss Gaetano Badalamenti, e dall’interno di una famiglia mafiosa, Peppino scuote la Sicilia denunciando i reati della mafia e l’omertà dei suoi compaesani.

Una voce talmente potente che poco più di un anno dopo, la notte tra l’8 e il 9 maggio, viene fatta tacere per sempre. Ma pure questo è uno degli errori della mafia: pensare corto. Perché, anche se non era scontato, la voce di Peppino da allora non ha mai smesso di parlare, di lottare per la dignità delle persone, di illuminare la strada.

È una strada lunga, se si pensa che ancora oggi chi ha depistato le indagini sull’omicidio di Peppino ha fatto carriera, mentre chi invocava la verità non c’è più. Ma è una strada percorsa ormai da migliaia di persone.

Per la prima volta, Giovanni, fratello di Peppino, che ne ha raccolto il testimone, fa il punto della situazione delle mafie – e delle antimafie – in Italia, dall’osservatorio di Casa Memoria e del Centro Impastato, da quarant’anni in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata

Di seguito l’elenco degli incontri di Giovanni Impastato in Sardegna:

Lunedì 10 gennaio – Cagliari ore 15.30 Convitto nazionale Vittorio Emanuele

Martedì 11 gennaio – Baressa ore 10 Consorzio Due Giare

Martedì 11 gennaio – Neoneli ore 17 Salone “Corrale”

Mercoledì 12 gennaio – Sorgono ore 9.30 Scuole Primarie e Secondarie di primo grado

Mercoledì 12 gennaio – Sorgono ore 17.30 Teatro civico Salvatore Murgia corso IV novembre 100

Giovedì 13 gennaio – Pimentel ore 11.30 Scuole Scondarie di primo grado

Giovedì 13 gennaio – Cagliari ore 16 Cpia 1

Venerdì 14 gennaio – ore 10 scuole secondarie di primo grado

Venerdì 14 gennaio – Gonnosnò ore 17.30 ex sala consiliare

Sabato 15 gennaio – Arborea scuola secondaria di primo grado

Sabato 15 gennaio – Arborea, incontro pubblico

Domenica 16 gennaio – Nuragus ore 18 centro sociale ex Esmas.

