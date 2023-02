Giovanni Cuccu, 47 anni, quartese: muore in casa a Terralba, la Procura apre un’inchiesta per omicidio. Ed è mistero sulla morte dell’uomo, che si trovava ospite a Terralba dagli amici quando una rovinosa caduta lo ha portato alla morte. Inizialmente era tornato a letto a dormire, ma poi le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, tanto che i magistrati vogliono vederci chiaro sul suo strano decesso. Anche l’autopsia sul suo cadavere non è bastata a capire se sia stato solo un tragico incidente domestico, oppure qualcosa di più. Le ferite infatti potrebbero anche essere state originate da un omicidio. Non ci sono comunque indagati, nelle prossime ore le ulteriori indagini dovrebbero dissipare ogni dubbio. L’uomo era morto sei giorni fa, inutile il disperato trasferimento al Brotzu dove il suo cuore ha poi cessato di battere.