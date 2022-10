“Giovanna stava bene, prima di morire durante il parto a Sassari ha perso sangue: voglio giustizia”

Stringe lo smartphone tra le mani e pensa e ripensa, continuamente, a quell’ultima videochiamata con il suo amore, che aveva sposato da pochi mesi e con la quale aveva già avuto due figlie, Stefano Corda. Il marito di Giovanna Satta, la 25enne morta durante il terzo parto cesareo avvenuto nella notte alle Cliniche di San Pietro, a Sassari, non riesce a darci pace. L’ultima volta che ha visto la sua Giovanna in vita è stato “ieri sera, verso le 23, mi ha mandato una foto, perdeva sangue. Poi mi ha videochiamato, stava urlando: lei aveva un problema, l’ho portata sabato e mi hanno detto che l’operazione era urgente, allora perchè non è stata fatta subito? La bambina è sana, pesa un chilo e ottocento grammi”. I dottori sono arrivati, la videochiamata è terminata e quelle immagini sarebbero le ultime, con la moglie ancora in vita, che Giovanni ha visto. Qualche ora dopo il dramma: la piccola che nasce prematura, sei mesi, fortunatamente salva. Nome scelto: Silvia. Non potrà mai conoscere la madre, morta mentre lei stava venendo alla luce nella sala operatoria del reparto di Chirurgia e Ginecologia dell’ospedale turritano. “Giovanna stava bene, addirittura dopo il secondo parto cesareo si era messa subito a fare sport insieme a me”, prosegue l’uomo, confortato per quanto possibile da tutti i suoi parenti. L’ospedale ha già aperto un’indagine interna, la morte di una giovane donna non può certo essere presa sottogamba. Aveva già avuto altri due figlie, Giovanna Satta, che oggi hanno tre e un anno, stando a quanto si apprende sempre con il parto cesareo: “Dopo la seconda gravidanza stava bene, tanto che era subito venuta a fare palestra e sport con me”. “I medici, appena scoperta la sua positività al virus, le avevano detto di prepararsi le valigie per il trasferimento dal quarto piano al reparto Covid”. Ma, a quanto trapela, non c’è stato il tempo per organizzarsi: il parto cesareo, a causa di una gravidanza che era risultata complessa e a rischio, come riporta anche l’Ansa, non è purtroppo andato a buon fine. “Voglio risposte, giustizia, voglio solo sapere la verità”, singhiozza il marito di Giovanna. “Domani andrò a sporgere denuncia alle forze dell’ordine”. La verità che chiede con forza, prima o poi, si saprà. Stefano Corda dovrà crescere tre bambine senza il supporto della madre: “Ma so di non essere solo, tutto il paese di Padru è con me”. Una certezza, questa, granitica: lo stesso sindaco, Antonello Idini, ha già garantito che “non lasceremo da soli Stefano e le bambine, ora dev’essere il momento dell’unità e della solidarietà”.