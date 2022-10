Giovanna Satta, la verità dell’autopsia: “È morta durante il parto ma stava bene”

Giovanna Satta, la giovane mamma di Padru morta alle Cliniche di San Pietro a Sassari, se n’è andata prima che il parto della terza figlia arrivasse alla fine. È quanto è emerso dall’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis, durata poco più di due ore. Bisognerà attendere l’esito degli esami istologici per capire davvero il perchè del decesso della venticinquenne, arrivata all’ospedale sabato otto ottobre e se n’è andata nella notte tra lunedì e martedì, quando si trovava già in sala operatoria. La Satta, già mamma di due bimbe, era al sesto mese di gravidanza e ha lasciato, quindi, altre due figlie e il marito, Stefano Corda. È stato proprio lui a dichiarare, anche al suo legale, che poche ore prima del decesso “mi ha videochiamato, stava perdendo sangue e urlava. Prima dell’intervento i medici hanno detto che era positiva al Covid”. Sarebbe poi emerso che quella che sembrava essere una positività sicura al virus della donna si sia rivelata una falsa positività. Le indagini aperte dal pm non si fermano, salvo sorprese bisognerà attendere almeno un mese prima dell’esito degli esami eseguito “sul cuore, sulla materia cerebrale e sulla milza di Giovanna”. L’avvocato Giampaolo Murrighile attende “con fiducia i risultati degli esami istologici. Ad oggi non è definita la causa del decesso, è emerso che non è sopraggiunta per una crisi emorragica”, esclusa tecnicamente perchè “l’emoglobina aveva un valore alto. Nonostante avesse già superato due gravidanze i tessuti erano cicatrizzati e tenuti bene”. E, soprattutto, Giovanna Satta stava bene. La sua famiglia attende ancora di sapere le motivazioni reali della morte di una 25enne che, al suo terzo parto, non si trovava in condizioni di salute gravi.