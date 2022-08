Oristano

Lo rivela un’analisi del Sole 24 Ore su dati Istat. Peggio le altre province sarde

C’è anche Oristano tra le province italiane con la percentuale più alta di non diplomati. A rivelarlo un analisi del Sole 24 Ore su dati Istat (del 2020) pubblicata nei giorni scorsi.

Oristano è la settima provincia per numero di giovani tra i 20 e i 24 anni non diplomati, pari al 25,92%. Tra le province sarde – magra consolazione – è l’ultima. La situazione dei giovani senza un titolo di studio ancora spendibile sul mercato del lavoro è peggiore solo a Ragusa (30%), Sassari (28,13%), Cagliari (27,23%), Catania (26,06%) Nuoro (26,03%) e Sud Sardegna (26,02%).

In provincia di Oristano tra i giovani con una età compresa tra i 20 e i 24 anni nel 2020 i diplomati erano il 65, 57%.

La percentuale scende al 7,66% se si considerano i laureati con titolo triennale e si abbassa ulteriormente allo 0,83 se si analizzano i giovani con la laurea magistrale. Da considerare che per possedere la laurea magistrale a 24 anni si deve essere perfettamente in regola con gli studi e anche studenti fuori corso di un anno o due – situazioni verosimili – non vengono conteggiati nel dato in esame.

Dai dati del censimento 2020 analizzati dal Sole 24 Ore emerge in generale una situazione allarmante: in Italia 10,6 mila ragazzi fra i 20 e i 24 anni sono analfabeti, 15,8 mila sono alfabetizzati ma non hanno mai finito le scuole elementari e 23,3 mila non hanno mai finito le scuole medie. Un totale di quasi 50 mila giovani, con percentuali maggiori al Sud: quasi il 4% dei giovani non ha la licenza media (al nord-ovest la percentuale è simile: supera il 3%).

Anche nel calcolo dei diplomati è il meridione ad abbassare la percentuale nazionale: in Sicilia e Sardegna, per esempio, un quarto dei 20-24 enni non possiede il titolo. Nel resto del sud d’Italia sono uno su cinque, contro uno su sei del centro-nord.

Mercoledì, 24 agosto 2022