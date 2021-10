La delegazione del 4° Reggimento ispeziona un cavallo

Il Reggimento Carabinieri a Cavallo è l’ultimo reparto interamente montato delle Forze Armate Italiane ed è impiegato tutt’oggi in attività di pattuglia e perlustrazione in aree impervie del territorio nazionale.

“Nel 1832 i carabinieri nell’Isola assunsero per un breve arco temporale la denominazione di Cavalleggeri di Sardegna e pertanto, come ogni anno, nel periodo autunnale gli Ufficiali del 4^Reggimento a Cavallo procedono alla selezione e all’acquisto di alcuni esemplari che andranno a costituire la nuova linfa di questo storico e blasonato Reparto”, si legge in una nota dell’Arma.

