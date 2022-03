Oristano

Timori e allarme. Ieri, però, è stata una festa senza troppi problemi e soprattutto senza ricoveri

Non sono mancati neppure oggi all’appuntamento e quasi 500 ragazzi si sono ritrovati anche questa sera nel piazzale Aldo Moro, nelle aiuole e nei marciapiedi adiacenti, tra il liceo Classico “De Castro” e il Palazzo di giustizia, a Oristano. Scontato il nuovo allarme, legato soprattutto all’assunzione di alcolici: nella zona una decina di mezzi di polizia e carabinieri con una trentina di uomini pronti a intervenire se la situazione dovesse degenerare.

C’è da augurarsi che possa andare come ieri sera. Il servizio 118, infatti, non è dovuto intervenire e in pronto soccorso nessun paziente si è presentato per l’eccessiva assunzione di alcolici, a fronte dei tre casi di altrettanti minorenni, domenica sera.

Stamane, piuttosto, l’area era piena di rifiuti, ma la società Formula ambiente ha provveduto dalle prime luci a una pulizia radicale.

Appare evidente che resta insoluto il problema ormai ricorrente: trovare un luogo dove i giovani si possano incontrare in sicurezza in occasione del carnevale (ma non solo).

Problema che quest’anno non è stato affrontato, vista l’emergenza covid. Si è provveduto solo a fare scattare i divieti sull’assunzione degli alcolici e si è pensato a regolamentare la Sartiglia, in edizione mini. I giovani hanno fatto da soli.

Lunedì, 28 febbraio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.