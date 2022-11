Giovane si perde tra la vegetazione a Capoterra, scatta la macchina dei soccorsi

Un trentenne ha perso l’orientamento in un’area impervia dei monti di Capoterra, in località Rio San Girolamo. I Vigili del Fuoco lo hanno localizzato e soccorso.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari nella tarda serata di ieri, dopo una richiesta di soccorso pervenuta al numero di emergenza 115. Le squadre di pronto intervento della sede centrale sono intervenute, alle 20 circa, per soccorrere un trentenne che durante un’escursione ha perso l’orientamento in un’area impervia con una fitta vegetazione in località “Rio San Girolamo” in territorio del comune di Capoterra. Probabilmente anche a causa del buio non è riuscito a trovare il percorso di rientro.

Sono state attivate e inviate dalla sala operativa del Comando:

una squadra ordinaria, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l’ufficiale di guardia dei Vigili del Fuoco in qualità di funzionario.

Gli operatori, in contatto telefonico, hanno localizzato il giovane tramite le coordinate GPS dello smartphone e dopo un percorso di circa dieci kilometri nell’area impervia lo hanno raggiunto e soccorso. Il trentenne ha riportato solo lievi escoriazioni.

Un lieto fine per lui, che successivamente è stato portato in una zona sicura.

Sul posto era presente anche il sindaco del comune di Capoterra.