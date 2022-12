Giovane pestato a Quartu, il Tar salva il Capodanno de La Marinella: “Chiusi 15 giorni con gravi danni economici”

Un piccolo sconto, cinque giorni, che per consentono a La Marinella di poter riaprire il prossimo 30 dicembre, proprio a ridosso del Capodanno. Il locale di Quartu, gestito da Mohamed Serour, non resterà chiuso venti giorni. A deciderlo è il Tar che accoglie, solo in parte, l’istanza presentata dai tre avvocati della società di Serour. Rimangono “le ragioni di estrema gravità e urgenza, da apprezzarsi anche alla luce di una valutazione preliminare e sommaria dei profili di fondatezza del ricorso”, ma “limitatamente a quanto eccede il periodo di 15 giorni di sospensione dell’autorizzazione”. Locale riaperto a fine anno, quindi, e discussione in camera di consiglio fissata per l’undici gennaio. Solo allora sarà presa la decisione definitiva sui cinque giorni extra. Le indagini della polizia vanno avanti, presto potrebbero esserci degli indagati per quanto riguarda il pestaggio selvaggio subìto da un 48enne lo scorso 4 agosto e al quale, secondo gli inquirenti, hanno preso parte anche alcuni dipendenti de La Marinella. Intanto, l’imprenditore ha spedito alla redazione di Casteddu Online una lettera, che pubblichiamo di seguito: “La marinella di Quartu costretta a lasciare a casa 82 dipendenti sotto le festività natalizie per indagini che non la riguardano tutto lo staff della marinella si scusa con i suoi clienti per i disagi causati proprio nel periodo delle festivita’ . con nostro grande dispiacere ci troviamo obbligati a non offrire i nostri servizi per una decisione che ci viene imposta dalle forze dell’ordine senza avere neanche delle motivazioni concrete che ci riguardano. essendo la marinella un punto strategico che offre servizi a 360 gradi sul mondo della ristorazione con un bacino di clientela numeroso ed importante dopo la sentenza di ricorso al tar vengono confermati 15 giorni di chiusura e non i 20 imposti inizialmente non regolari per legge. quindi la Marinella resterà chiusa fino al 29 dicembre 2022 pur non essendo direttamente coinvolta nei fatti, con un grave danno economico e di immagine. decisione che non tiene conto del periodo di grave crisi economica locale e mondiale perche’ per questi giorni 82 dipendenti, con le rispettive 82 famiglie coinvolte, resteranno a casa senza stipendio. non considerando che un ristorante considerato lusso tratta per il 90% prodotti freschi con scadenza breve quindi imponendo una chiusura senza un dovuto preavviso questa merce e’ andata persa. quindi per un ristorante di questa portata è stato imposto un provvedimento che non e’ mai stato preso per nessun locale nel litorale di quartu, di cagliari e nella movida di citta’. nonostante ci siano stati eventi gravissimi anche dentro i locali ,parliamo di risse con armi, di stupri, mai nessun provvedimento come questo imposto per la marinella che non ha motivo di essere considerata in causa. quindi la domanda viene spontanea per quale motivo questo trattamento nei confronti della marinella? forse per il grande successo o per l’impegno che viene posto ogni giorno per dare il meglio ai nostri fedeli clienti?o perche’ c’e’ un sistema sbagliato di meritocrazia? la marinella continuerà a lavorare come sempre cercando di offrire il meglio per tutti i suoi clienti felice del rapporto di fiducia costruito in tutti questi anni di duro lavoro. ringraziamo tutti per il supporto dimostrato questi giorni e vi aspettiamo dal 30 dicembre 2022 riaprendo con i nostri servizi ristorante bar e animazione”.