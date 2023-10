Giovane manager di Quartu lotta per la vita in Inghilterra, la madre: "Aiutatemi a stare accanto a lui"

Ha superato vari interventi al cuore, essendo nato con una malformazione molto particolare: “Truncus Arteriosus Comunis”. Alessandro Lai, 31enne di Quartu, da tempo residente in Inghilterra, sta lottando per la vita aiutato dai medici all’University Hospital di Southampton. Lo scorso 21 settembre ennesimo intervento, poche ore fa un’altra operazione definita urgente dagli stessi dottori. Sposato, manager nel settore food come la moglie, Emanuela, con la quale ha avuto un figlio che oggi ha due anni, Lai ce la sta mettendo tutta per superare il nuovo e imprevisto scoglio. E lì, nella stessa cittadina inglese, da giorni ci sono la madre, il padre e la suocera: “Siamo la sua famiglia e non potevamo non esserci”, spiega la madre del trentunenne, Loredana Piras. Il suo cellulare è sempre acceso, in attesa di ricevere news dall’ospedale.

E, contemporaneamente, deve fare i conti con le spese, elevate e impreviste, del loro soggiorno inglese: “Solo la convalescenza iniziale prevista è di sessanta giorni. L’alloggio e il cibo costano circa 600 euro a settimana”, racconta la donna. “Chiediamo un aiuto economico per poter continuare a restare accanto al nostro Alessandro”. Sul web è attiva una raccolta fondi creata dagli stessi parenti, chi volesse donare qualcosa può cliccare qui .