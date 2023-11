Giovane mamma muore all’improvviso a 48 anni, Gesturi sotto shock per Maria Itria Cuccu. La donna si è sentita male in casa, portata con l’elisoccorso al policlinico, è morta in ospedale. Una tragedia immensa, lascia due gemelline di 9 anni già orfane di padre e un figlio di 23. Oggi e domani lutto cittadino, il sindaco Serra: “Non lasceremo sole le piccole”. Un paese in lutto per la morte di una mamma che lascia sole due bambine di 9 anni già orfane di padre: un malore improvviso ieri sera ha spezzato la vita di Maria Itria Cuccu, 48 anni. Si è sentita male in casa, immediati i soccorsi giunti con un elisoccorso che ha trasportato la donna al policlinico di Monserrato, invano, poiché i medici non sono riusciti a salvarla. Una comunità sotto shock, la donna lascia due gemelle di nove anni e un figlio di 23 anni, lavoratore in Germania e di rientro, in queste ore, in paese. Le piccole sono ora accudite dai nonni e il sindaco e tutta la comunità si stringono alle bambine: “Faremo di tutto per loro”. Per oggi e domani il primo cittadino ha indetto il lutto cittadino: una piccola comunità dove tutti si conoscono e sono solidali gli uni con gli altri. “Un dramma, una tragedia” la morte di Maria Itria. “Oggi per Gesturi è un giorno triste, l’improvvisa scomparsa della nostra compaesana Maria Itria, ci lascia nello sconforto più totale” ha comunicato il sindaco Emilio Serra.

“A Emy e Sara, Michele, Giovanni, Natale e Maria Liliana e a tutti i suoi cari, giunga forte l’abbraccio fraterno della nostra comunità.

A ogni Gesturese il compito di alleviare il dolore e provare colmare il grande vuoto di questa famiglia”.

Ha collaborato Paolo Rapeanu.