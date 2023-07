Giovane emigrato muore per una caduta con lo scooter in Trentino

Narbolia

Commozione nel paese d’origine della madre. Venerdì una messa in parrocchia

Anche la comunità di Narbolia si stringe attorno alla famiglia per la perdita di Salvatore Ingrassia, il giovane emigrato deceduto in un incidente su una strada della Val di Fiemme, in Trentino. Nonostante la lontananza dall’Isola, il legame è sempre rimasto saldo con il paese d’origine della madre, Stefania Piredda.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 7 luglio, su una strada sterrata e in pendenza che collega Daiano a Cavalese, due località turistiche in provincia di Trento. Salvatore Ingrassia – 34 anni – viaggiava a bordo del suo scooter ma ha perso il controllo e nella caduta ha battuto la testa. Non sembra che altri mezzi siano stati coinvolti nell’incidente.

A dare l’allarme intorno alle 17,30 alcuni passanti, che hanno subito avvertito i soccorsi. Sono arrivati sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e l’elisoccorso, insieme ai carabinieri, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. La polizia locale di Fiemme e i carabinieri della Compagnia di Cavalese sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Una vita dedicata al lavoro, quella di Salvatore Ingrassia: nato a Erice, in Silicia, si era trasferito in Trentino con la famiglia ancora bambino. Dopo gli studi, ha lavorato saltuariamente presso una tabaccheria e poi in una palestra online, aperta con un amico nel 2015 e chiusa a causa del Covid. Negli ultimi anni, gestiva un B&b insieme alla compagna.

La comunità di Narbolia si riunirà in preghiera venerdì 14 luglio per una messa di suffragio, alle 18 nella parrocchia di Santa Reparata. La famiglia di Salvatore Ingrassia vorrebbe portare in paese le ceneri del defunto.

Martedì, 11 luglio 2023