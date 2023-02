Giovane difensore di Nurachi convocato nella Nazionale Under 15 di calcio, arriva dal Simba di Palmas Arborea

A Palmas il Simba, presieduto da Claudia Domenella, sta facendo crescere circa 200 calciatori. “I nostri atleti hanno dai 5 ai 18 anni. Vogliamo prima di tutto educarli”, ha aggiunto Matteoli, “far capire loro come ci si comporta in campo e all’interno di uno spogliatoio. La nostra speranza, poi, è che qualcuno di loro riesca a fare il calciatore professionista”.

Frau è uno dei protagonisti del Simba Under 15, allenato dal tecnico Antonio Bianchina. Lo scorso mese in Nazionale dilettanti erano stati convocati due suoi compagni di squadra, il difensore Fabio Zucca e l’attaccante Carlo Usai. “Sono tre giocatori molto diversi”, ha analizzato il responsabile del settore giovanile, “Zucca ha temperamento e piedi da centrocampista. Usai, invece, non ha un fisico importante, ma ha grande tecnica”.

Lo scorso autunno Frau, tesserato con il Simba dalla stagione 2020-21, ha fatto un provino con l’Inter e presto ne farà un altro. Il club di Palmas Arborea è da alcuni anni un centro di formazione nerazzurro. “Finora però non abbiamo ancora avuto la fortuna di far arrivare qualche ragazzo a Milano. Speriamo di riuscirci presto”, ha detto ancora Matteoli, che con l’Inter vinse uno scudetto e una Supercoppa italiana, nel 1989. “Sarebbe davvero una bella soddisfazione”.

Un’altra una chiamata nella selezione italiana Under 15 dilettanti per il Simba di Palmas Arborea. Oggi e domani, a Formia, l’allenatore azzurro Roberto Chiti potrà vedere all’opera il difensore centrale Cristian Frau, di Nurachi. “È un ragazzo con buone prospettive”, ha commentato il responsabile del settore giovanile della società, Gianfranco Matteoli: “è forte fisicamente, è aggressivo e sta sull’uomo. Le sue sono caratteristiche che si stanno un po’ perdendo nel calcio di oggi. È un difensore che guarda all’essenziale”.

Gianfranco Matteoli ha legato la sua carriera da calciatore e da dirigente sportivo non solo all’Inter, ma anche al Cagliari. Sono tantissimi i calciatori professionisti lanciati proprio dall’ex centrocampista. La stella più luminosa è certamente quella di Nicolò Barella, mezzala dell’Inter e della Nazionale italiana, ma l’elenco è davvero lungo.

Nel Cagliari di oggi, per esempio, sono cresciuti con Matteoli il vicecapitano Alessandro Deiola e Marco Mancosu. “Deiola è partito da Palmas Arborea”, ricorda il responsabile del settore giovanile del Simba. “Molti tifosi lo criticano, mettono in discussione le sue qualità. Nella rosa rossoblù ci sono calciatori che hanno un rendimento inferiore a quello di Alessandro, eppure si fischia Deiola, forse perché è sardo. Fuori casa scende in campo più sereno, sembra un altro giocatore”.

“Alcuni ragazzi non hanno fatto la carriera che avrebbero meritato. Penso a Daniele Ragatzu dell’Olbia”, ha concluso Matteoli, “in Serie C fa davvero la differenza. Sta giocando nella Reggiana Mattia Muroni di Oristano: si è formato proprio al Simba, è giovane e può ancora ambire al salto. In C ci sono tanti ragazzi che ho scelto e visto crescere, penso a Jacopo Desogus del Pescara, ma di proprietà del Cagliari, e a Riccardo Ladinetti del Pontedera. Possono fare molto bene”.

Martedì, 14 febbraio 2023