(ANSA) - SASSARI, 20 LUG - Da domenica 17 luglio non si hanno più notizie di Giacomo Zappino, 24enne di Sorso che vive a Leeds, in Inghilterra, e che proprio domenica scorsa - come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna - sarebbe dovuto rientrare in Sardegna prendendo prima l'aereo da Londra Stansted a Bologna e poi il volo Bologna-Alghero.

La famiglia del giovane, con un appello lanciato su Facebook dalla sorella Simona, chiede a chiunque abbia notizie di contattarla. "Io e la mia famiglia non abbiamo notizie di mio fratello Giacomo Zappino. Vive a Leeds, lavora da Issho Restaurant, sopra il centro commerciale John Lewis", scrive la sorella. "Domenica 17 si è recato a Londra, era in compagnia di un suo amico che vive a Londra, poi è andato nell'ostello dove stava alloggiando e verso le 4 circa del mattino ha preso un Nationale Express diretto all'aeroporto di Londra Stansted. Ha dimenticato il telefono sul bus, che è stato recuperato e riportato all'ufficio oggetti smarriti di Stansted. Doveva prendere il volo Stansted-Bologna e poi Bologna-Fertilia per la Sardegna. I miei genitori si son recati in aeroporto per prenderlo, ma non c'era e con l'aiuto della polizia sono riusciti a sapere che non ha preso nessuno dei due aerei".

In Italia le forze dell'ordine non hanno ricevuto nessuna denuncia di scomparsa, e oggi Simona Zappino, contattata dall'ANSA, ha chiesto riserbo e serenità. Anche un amico dello scomparso, il cui contatto è stato indicato nell'annuncio sui social, chiede di essere lasciato in pace. Entrambi dicono di non avere ulteriori notizie di Giacomo Zappino. (ANSA).



