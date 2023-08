Giovane di 21 anni uccide il padre e un amico di famiglia e fugge nei boschi. Tragedia familiare ieri sera a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Un 21enne di origine olandese, Sacha Chang, ha ucciso il padre a coltellate ed è fuggito nei boschi limitrofi. Il giovane ha ucciso anche il proprietario della casa che avevano affittato da qualche giorno, un amico del padre, che purtroppo è morto in ospedale per le ferite riportate. Sacha, con dichiarati problemi psichici e considerato ancora pericoloso , è ora ricercato dai carabinieri anche tramite l’elicottero per perlustrare a fondo la zona, molto impervia. La tragedia sembra essere scaturita da un litigio di cui non si conoscono ancora i retroscena.