Giovane detenuto si toglie la vita in carcere. “Il suicidio è una sconfitta per tutti”

Sassari

Le reazioni da Sdr, dalla garante regionale delle persone private della libertà personale e dal sindacato Sappe

Un detenuto di 26 anni, E.M., è stato trovato senza vita, impiccato nella sua cella, nel carcere sassarese di Bancali. Dolore e sgomento per la morte del giovane – originario del Cagliaritano e padre di due bambini – sono stati espressi dall’associazione Socialismo Diritti Riforme. “Un gesto estremo”, ha commentato la referente di Sdr ,Maria Grazia Caligaris, “per molti versi inspiegabile, che ha gettato nello sconforto tutti gli operatori penitenziari. Un atto di autolesionismo che nessuno però può ignorare. Occorre una seria riflessione su quanto sta avvenendo dentro le carceri italiane e mettere mano a una seria azione riformatrice in grado di dare risposte ai bisogni reali della società”.

“La morte di una persona dietro le sbarre”, ha aggiunto Caligaris, “acquista un particolare valore per l’intera società e per le istituzioni che devono impegnarsi prima di tutto fuori dal carcere. La salvaguardia della vita non può essere messa in discussione in nessuna circostanza, specialmente quando dipende da una istituzione totalitaria. La giovane età del ragazzo fa ritenere che potessero esserci alternative alla perdita della libertà. Su questo bisogna riflettere. Il carcere è diventato il luogo principe del disagio economico, culturale, sociale, affettivo. Tutto questo pesa particolarmente su una persona giovane”.

“Lo sgomento e il dispiacere”, ha concluso l’esponente di Sdr, “non sono più sufficienti. La gestione del disagio deve essere affrontata in modo da non farla ricadere su un luogo e su persone che devono soltanto organizzare e rendere utile il tempo da trascorrere dietro le sbarre. Allo Stato non può mancare questa consapevolezza, altrimenti si rende complice di ogni vita senza speranza che si spegne”.

Ha commentato la notizia della morte del giovane detenuto anche la garante regionale delle persone private della libertà personale, Irene Testa. “Il suicidio del ragazzo di 26 anni detenuto nel carcere di Bancali è una sconfitta per tutti. Per lo Stato”, ha scritto in una nota Testa, “che abbandona tutti coloro che vivono e lavorano all’interno del carcere. Per la polizia penitenziaria, i direttori, gli educatori, per il ministro della Giustizia che non sente il grido di allarme che arriva da quei luoghi. Non si possono continuare a nascondere malati e tossicodipendenti dentro le celle e ignorare questa realtà”.

Dal sindacato Sappe è arrivato un invito rivolto alle autorità istituzionali e regionali ad attivare, da subito, un tavolo permanente regionale sulle criticità delle carceri, che vedono ogni giorno la polizia penitenziaria farsi carico di problematiche che vanno per oltre i propri compiti istituzionali. “Il detenuto suicida”, ha detto il delegato nazionale per la Sardegna del Sappe, Antonio Cannas, “aveva 26 anni, era un detenuto problematico, tra l’altro responsabile dell’aggressione a un altro ristretto prima di Ferragosto, a cui spaccò la testa, destinatario di svariati rapporti disciplinari e altre querele. Il poliziotto lo aveva visto poco prima con gli infermieri che gli hanno dato una pastiglia antidolorifica, ma al passaggio successivo lo ha trovato cadavere”.

Per Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “chiunque, ma soprattutto chi ha ruoli di responsabilità politica e istituzionale, dovrebbe andare in carcere a Bancali, a Sassari, a vedere come lavorano i poliziotti penitenziari, orgoglio non solo del Sappe e di tutto il Corpo, ma dell’intera Nazione. Invece qui si sono visti politici e parlamentari del Pd che si sono occupati solamente di un ‘eccellente’ detenuto. L’ennesimo suicidio in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari, al di là del calo delle presenze. E si consideri che negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 25.000 tentati suicidi e impedito che quasi 190.000 atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti”.

Il leader del Sappe ha ricordato che nemmeno 24 ore prima un altro detenuto si era tolto la vita nel carcere di Terni. “Quel che è accaduto oggi a Bancali e ieri a Terni”, ha aggiunto Donato Capece, “testimonia una volta di più l’ingovernabilità delle carceri in Italia. È fondamentale dare corso a riforme davvero strutturali nel sistema penitenziario e dell’esecuzione della pena nazionale, a cominciare dall’espulsione dei detenuti stranieri, specie quelli – e sono sempre di più – che, ristretti in carcere, si rendono protagonisti di eventi critici e di violenza durante la detenzione”. Lo stesso Capece, infine, non ha risparmiato critiche al capo del Dap Giovanni Russo: “a lui, da mesi, stiamo chiedendo – senza avere alcun riscontro! – di intervenire con urgenza sulla gestione dei detenuti stranieri, dei malati psichiatrici, della riorganizzazione istituti, della riforma della media sicurezza”.

Martedì, 19 settembre 2023