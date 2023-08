Giovane accoltellato a Cagliari, fermati due minori - Notizie

La polizia ha individuato i responsabili dell'accoltellamento avvenuto ieri sera in piazza Matteotti a Cagliari in cui è stato ferito gravemente al volto un 19enne straniero, attualmente ricoverato in ospedale. Sottoposti a fermo due migranti di 16 e 17 anni,...

Fonte: Ansa Sardegna