“È una pagina scomodissima della nostra storia”, ha aggiunto l’esponente della Giunta comunale di Terralba, “ma sono convinta che soprattutto i più giovani, oggi, hanno voglia di conoscere e capire la storia più scomoda e non solo leggendola sui libri. Avvicinarli ad altre forme d’ arte ed espressione è fondamentale. Siamo felici di essere presenti a scuola promuovendo lo straordinario lavoro di Quinte Emotive e ringrazio il dirigente scolastico Pino Tilocca e la professoressa Daniela Murgia per aver sposato il progetto. Invitiamo poi alla replica serale in teatro i nostri concittadini.”

“Un dovere ricordare, un dovere trasmettere alle nuove e future generazioni”, ha dichiarato l’assessora alla Cultura Giulia Maria Elena Carta, “è una pièce tanto forte quanto complessa, che pone sicuramente lo spettatore davanti alla brutalità, al dramma inconcepibile perpetrato in quegli anni, davanti all’altrettanta inconcepibile indifferenza. I canti descrivono, uno dopo l’altro, gli aspetti della reclusione e del percorso di morte all’ interno del campo di sterminio di Auschwitz, come veri e propri gironi infernali danteschi”.

Gli appuntamenti di Terralba sono organizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale e in particolare con l’Assessorato comunale alla Cultura. Lo spettacolo mattutino è stato organizzato anche con la collaborazione del “De Castro”.

