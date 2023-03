Giornate Fai di Primavera: tutto esaurito per la visita alla diga di Busachi

Eventi Chiuse le prenotazioni per il tour dell'unico luogo dell'oristanese in elenco. Ecco gli altri siti dell'Isola

La diga Eleonora d'Arborea a Busachi

Busachi

Già esauriti i posti disponibili per la visita alla diga Eleonora d’Arborea di Busachi in occasione delle Giornate Fai di Primavera del 25 e 26 marzo: aperte le prenotazioni giovedì 16 marzo in seguito alla conferenza stampa del FAI di presentazione dei luoghi, si è registrato il tutto esaurito in meno di una settimana.

I fortunati che potranno visitare il sito, di norma chiuso al pubblico, dovranno recarsi con trenta minuti d’anticipo rispetto all’ora di prenotazione. Non verranno ammessi visitatori sprovvisti di prenotazione.

La visita prevede numerosi approfondimenti da parte di ingegneri ed esperti, nonché l’esposizione di fotografie d’epoca e dei progetti sulle fasi di costruzione dell’opera.

Oltre alla diga, sono solamente otto in tutta l’Isola i luoghi aperti nel corso delle Giornate Fai di Primavera. Si potranno visitare le saline Conti Vecchi ad Assemini, il centro metallurgico S’Arcu ‘e is Forros a Villagrande Strisaili e l’ex carcere di San Sebastiano di Sassari.

Rimanendo nel sassarese, l’ex carcere “La Rotonda” di Tempio Pausania, la stazione elettrica Terna di Codrongianos e la Batteria militare Talmone a Palau. Si aggiungono poi il vecchio ospedale San Francesco a Nuoro e l’Istituto dei ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui” a Cagliari.

Tutte le informazioni sulle prenotazioni e i luoghi visitabili sono disponibili sul sito del Fai al seguente link .

Martedì, 21 marzo 2023

