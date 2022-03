Cagliari

Appuntamento per sabato e domenica, obbligatoria la prenotazione online

Le Giornate Fai di primavera quast’anno propongono anche la chiesa romanica di San Lussorio e l’anfiteatro di Fordongianus. L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 marzo. Quella alle porte è la trentesima edizione delle Giornate Fai di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Nell’ultimo fine settimana di marzo, il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano proporrà ancora una volta ai cittadini la scoperta delle bellezze che li circondano, grazie all’apertura di 10 luoghi in tutta la Sardegna, alcuni dei quali poco conosciuti o accessibili solo in via eccezionale, grazie ai volontari delle delegazioni e gruppi Fai della Sardegna. Un’opportunità ogni anno nuova e diversa, per accostarsi a un patrimonio eccezionale, raccontato per l’occasione con l’entusiasmo contagioso di tutti i cittadini che sposano la missione culturale del Fai.

In Sardegna sono tante ed eterogenee le tipologie di luogo rappresentate: dai parchi alle grandi opere di architettura civile, militare ed industriale, dagli antichi borghi alle straordinarie chiese romaniche, dai siti archeologici alle ville e ai palazzi d’epoca. Oltre alla chiesa di San Lussorio e all’anfiteatro saranno visitabili il parco di Villa Asquer (Assemini), il Museo archeologico nazionale Asproni (Nuoro), l’ex istituto salesiano Sant’Eusebio e la cattedrale di Santa Maria Maddalena (Lanusei), il complesso monastico di San Pietro di Sorres (Borutta), la cattedrale della diocesi di Tempio Ampurias (Tempio Pausania), il parco della Villa Tamponi, Palazzo Colonna e Villa Clorinda (Olbia), la cava di Cala Francese (La Maddalena), le saline Conti Vecchi (Assemini) e la batteria militare Talmone (Punta Don Diego, Palau).

Le Giornate Fai quest’anno compiono trenta primavere: un traguardo esaltante, che tuttavia non potrà essere solo una festa per via delle drammatiche congiunture storiche di questo momento, ma anche e soprattutto uno spunto di riflessione sul significato e sul ruolo del patrimonio culturale che rispecchia l’identità, testimonia la storia e rinsalda i valori del vivere civile.

Chi deciderà di prendere parte alle Giornate Fai potrà offrire un contributo per sostenere la Fondazione. Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro e la donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita; per molti luoghi, soprattutto nelle grandi città, la prenotazione online è consigliata per garantirsi l’accesso alla visita. Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il Fai con contributi di importo maggiore, oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento.

La manifestazione è realizzata con il supporto di Protezione Civile, Arma dei Carabinieri e Croce Rossa Italiana, da anni al fianco del Fai in questa iniziativa.

Fordongianus – Chiesa romanica di San Lussorio e anfiteatro. Sabato 26 dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 e domenica 27 marzo dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19, a cura del Gruppo Fai di Oristano; prenotazione obbligatoria.

Nel centro dell’antica Forum Traiani, già nota per le sue terme, un affascinante itinerario “dal romano al romanico” si snoda a partire dall’importante chiesa romanica di San Lussorio, con l’apertura eccezionale della cripta paleocristiana e la necropoli circostante e con l’esposizione – in via del tutto eccezionale e inedita – di un mosaico di rara fattura, occasione anche per un approfondimento sul restauro e la tutela delle opere.

Il percorso prosegue poi verso l’uscita del paese, con l’illustrazione delle caratteristiche del territorio, fino a raggiungere un importante sito archeologico di epoca romana, l’anfiteatro: un luogo solitamente chiuso al pubblico ma visitabile eccezionalmente durante le Giornate Fai. Le rarità di questa apertura permetterà di scoprire degli inediti in assoluta anteprima.

Il Fai ringrazia il Comune di Fordongianus e il sindaco Serafino Pischedda, la Soprintendenza Abap per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con l’ingegnera Monica Stochino e la dottoressa Maura Vargiu, la cooperativa Forum Traiani con la dottoressa Pina Vacca, Antonello Palmas, la professoressa Nicoletta Usai, la professoressa Rossana Martorelli, il professor Pierluigi Spanu e il dottor Antonio Vacca.

