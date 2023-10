Giornate di Italia Romanica: migliaia di visitatori in tre fine settimana

Oristano

Visite gratuite e tanti eventi collaterali per scoprire un grande patrimonio

Sono state diverse migliaia i visitatori che in tre fine settimana consecutivi hanno potuto ammirare i gioielli dell’architettura medievale della Sardegna, Sicilia e Lombardia, in occasione della prima edizione delle Giornate di Italia Romanica.

Curata dal sodalizio tra la Fondazione Sardegna Isola del Romanico, la lombarda Fondazione “Lemine” e la siciliana “Le Vie dei Tesori”, l’iniziativa ha permesso di visitare edifici di culto raramente aperti al pubblico. “Le giornate si confermano una manifestazione di grande importanza perché favorisce la fruizione gratuita di luoghi la cui storia rischia di restare sconosciuta a tanti”, ricorda in una nota l’associazione Italia Romanica.

Musica e concerti, convegni, rievocazioni storiche medievali, eventi enogastronomici e di valorizzazione dei territori nei diversi ambiti: l’evento in Sardegna è stato rafforzata dalla volontà delle amministrazioni di dare vita agli eventi collaterali nei singoli paesi e città.

Le giornate di Italia Romanica sono state patrocinate dall’Assessorato ai Beni culturali della Regione Sardegna e dalla Fondazione Sardegna. “La grande disponibilità della Conferenza Episcopale Sarda e l’ampia e fruttuosa collaborazione con 60 amministrazioni locali hanno consentito di scrivere la traccia di un percorso e renderlo ancora più forte e solido, aprendo le porte di circa 70 chiese”, ha aggiunto Italia Romanica. “Un grande ringraziamento va inoltre alle numerose guide, ai volontari e agli studenti delle scuole che hanno aperto le immense pagine di storia del romanico sardo, portandola a conoscenza di molti cittadini”.

La prima edizione nazionale va in archivio, ma il lavoro prosegue con l’obiettivo, per il 2024, di raggiungere più regioni. “Intendiamo almeno duplicare le adesioni”, ha commentato Antonello Figus, presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico: “sulla scia di queste settimane, da altre regioni arrivano interessanti richieste e sono certo che il 2024 ci regalerà importanti sorprese, non solo in ambito sardo e italiano ma anche europeo”.