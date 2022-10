Santa Giusta

L’iniziativa promossa dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico ha coinvolto anche 15 Comuni in provincia di Oristano

Sono stati oltre 6mila i visitatori che hanno visitato le chiese romaniche sarde in occasione della prima edizione delle “Giornate del Romanico”, promossa dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico.

“Età e provenienza sono diverse”, ha spiegato il presidente della Fondazione Antonello Figus, parlando di “un risultato ben oltre le stime iniziali”.

Per Figus il bilancio positivo “è dovuto alla fattiva collaborazione fra il sodalizio, i sindaci, i parroci, i funzionari dei Comuni, i volontari, le società e cooperative gestori dei siti e le comunità che hanno consentito di mettere in vetrina il vasto patrimonio monumentale del Romanico in Sardegna e di condividere questi tesori con i numerosi visitatori”.

“L’iniziativa”, ha spiegato Figus, “ha permesso di stimolare nuovi flussi turistici verso le maestose cattedrali, le più note chiese palatine, e le numerose chiese campestri ed extraurbane in particolare quelle che di norma non sono sempre fruibili perché aperte pochi giorni all’anno o solo in occasione delle feste patronali locali”.

Cinquantadue i comuni aderenti nelle diverse provincie della Sardegna, che hanno messo in campo oltre 100 volontari tra esperti, docenti e cultori della materia. Tra loro numerosi giovani e studenti delle scuole locali: ”questi ultimi”, ha chiarito Figus, “hanno svolto, per due fine settimana, la funzione di ciceroni in erba”.

“La prima edizione rappresenta l’inizio di un cammino che porterà a consolidare nel tempo questo importante evento non solo culturale, ma anche come momento di fede e spiritualità in cui i visitatori e i pellegrini potranno percorre la vasta reti di itinerari e percorsi della fede che compongono il Romanico Sardo”, ha commentato Antonello Figus, “oggi la Fondazione annovera oltre 80 Comuni tutti caratterizzati dalla presenza di chiesa di grande rilievo storico e architettonico spesso inseriti in splendidi contesti del paesaggio rurale o nei centri storici delle comunità isolana”.

“Alcuni dei Comuni soci purtroppo non hanno potuto partecipare all’evento 2022 in quanto il loro monumento è attualmente interessato da lavori di restauro, spero vivamente che si possano integrare al programma dell’edizione 2023”, ha spiegato il presidente della Fondazione. “In diversi Comuni l’esperienza ha coinciso con eventi religiosi e culturali, un ampio programma di iniziative di valenza religiosa e civile che ha completato naturalmente la proposta della Fondazione Sardegna Isola del Romanico e dei Comuni soci, anche secondo una precisa volontà di promuovere i territori e sostenere le imprese che gestiscono i siti o che offrono servizi turistici nelle comunità coinvolte”.

La manifestazione ha permesso di visitare gratuitamente 50 chiese del Romanico sardo, 15 di queste si trovavano in provincia di Oristano a Bosa (San Pietro Extramuros), Cabras (San Giovanni di Sinis), Mogoro (Madonna del Carmine), Santa Giusta (Basilica di Santa Giusta), Simaxis (San Teodoro), Solarussa (San Gregorio Magno), Fordongianus (San Lussorio), Mogoro (Madonna del Carmine), Bonarcado (Santa Maria), Ghilarza (San Pietro di Zuri e San Palmerio), Ollastra (San Marco), Oristano (Oratorio delle Amine a Massama), Santu Lussurgiu (San Leonardo di Siete Fuentes) e Zerfaliu (San Giovanni Battista).