Giornate del Romanico, alla scoperta delle 100 chiese più belle tra Sardegna, Lombardia e Sicilia

Santa Giusta

Cresce e varca il mare l’iniziativa lanciata dalla Fondazione guidata da Antonello Figus. Sabato si parte

Tornano per il secondo anno “Le Giornate del Romanico”, che da appuntamento sperimentale promosso dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico diventano un importante evento di carattere nazionale, sotto l’egida di Italia Romanica, nata dall’unione della Fondazione guidata dal presidente Antonello Figus con la lombarda Fondazione Lemine e la siciliana Le Vie dei Tesori.

L’iniziativa, che mantiene il format dello scorso anno, con tre fine settimana dedicati, è stata presentata questa mattina a Santa Giusta, nella sede del Centro europeo di documentazione del Romanico, dal presidente della Fondazione, Antonello Figus, e dal direttore Antonio Soro.

Saranno oltre 60 le chiese romaniche che in Sardegna apriranno le loro porte ai visitatori durante. L’Isola ha fatto da apripista alle altre regioni con l’istituzione di giornate speciali dedicate all’architettura del Medioevo italiano. Ma la novità del 2023 è la realizzazione di un calendario molto ricco che conta oltre 100 chiese aperte gratuitamente, e senza prenotazione, ai visitatori in Sardegna, Sicilia e Lombardia, nei prossimi tre fine settimana di settembre e durante la prima domenica di ottobre.

“Da sabato l’evento diventerà nazionale”, ha detto il presidente Figus, “con l’auspicio che altre regioni possano sposare il progetto, tenuto conto che il Romanico è ovunque, è il patrimonio architettonico più presente e conosciuto in Europa”.

“Tutto il territorio regionale è coinvolto”, ha detto ancora Figus, “da Porto Torres a Pula, passando per l’Oristanese. C’è un pieno coinvolgimento del patrimonio Romanico sardo e l’evento sta diventando il più rappresentativo di tutto il territorio”.

Il presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico ha insistito sull’importanza della manifestazione: “Al di là delle chiese parrocchiali che sono sempre aperte, quelle campestri è più difficile visitarle. Le Giornate del Romanico offriranno questa possibilità, renderanno fruibili anche chiesette campestri sempre chiuse. E saranno accessibili gratuitamente anche quelle nelle quali di solito si paga un biglietto per entrare”.

Il direttore Antonio Soro ha sottolineato l’importante funzione della Fondazione quale collante tra le varie realtà dove è presente il Romanico: “Ancora una volta assumiamo la funzione di stimolare la cooperazione tra i gestori dei monumenti e le comunità”, ha detto. “Un fenomeno che, se replicato, può dare risultati importanti. Questo è l’esempio che anche con poche risorse, ma con buona volontà, si ottengono ottimi risultati”.

“Abbiamo alzato l’asticella e la manifestazione a carattere sperimentale diventa evento nazionale, un salto di qualità che impone massimo impegno”, ha concluso Soro.

L’intento della Fondazione, ricordato dal presidente Figus, è quello di “richiamare l’attenzione di tutto il turismo culturale europeo e infrangere il limite del mare per far arrivare in Sardegna i turisti”.

“Crediamo che l’evento possa diventare un evento nazionale annuale, non limitato solo a tre fine settimana l’anno”, ha concluso Antonello Figus. “Sul tema del patrimonio romanico la Sardegna ha tracciato la strada in campo nazionale, siamo orgogliosi ed entusiasti. Ci attiveremo ancora perché questo lavoro prosegua in un lungo percorso, affinché la rete cresca e il Romanico abbia il giusto rilievo in Italia. Il prossimo passo sarà quello di allargare le maglie e tendere la mano ad altri Paesi europei per lavorare alla riscoperta di questo patrimonio enorme che la Chiesa mette a disposizione dei fedeli e dei visitatori”.

L’edizione 2023 delle Giornate del Romanico prevede visite guidate gratuite e aperture straordinarie degli edifici di culto costruiti tra la fine del X e il XIII secolo: strutture imponenti che spesso hanno caratterizzato la storia e la cultura dei luoghi in cui sono sorte. In molti casi si tratta di siti importanti che ancora oggi conservano opere d’arte e lavori di pittori e architetti, scultori, un patrimonio immenso e straordinario alla portata di tutti.

L’apertura sarà curata da ciascun Comune, che in alcuni casi ha previsto anche degli eventi collaterali legati al territorio. Alle amministrazioni, quindi, spettano le scelte e le singole forme da forgiare per questo importante evento che si arricchirà di settimana in settimana.

Nel primo weekend, il 15 e 16 settembre, a Bonarcado sarà possibile seguire le spiegazioni in lingua sarda, a Gesico invece sarà proposto un percorso per le scuole, a cui si aggiungeranno degli eventi gastronomici.

A Samassi si apriranno le porte di San Geminiano, unica chiesa dell’isola intitolata a questo santo, mentre a Santa Giusta si potrà visitare l’unica cripta coeva alla costruzione di quella che oggi è una basilica. Altra unicità è quella di Silanus, dove sarà visitabile la chiesa romanico-bizantina che sorge accanto al nuraghe. A Codrongianos sarà aperta gratuitamente la Basilica di Saccargia, mentre a Galtellì – oltre alla chiesa romanica – si potrà visitare anche il Parco Deleddiano. A Ittireddu si aprirà la chiesa di Santa Croce, che sorge a breve distanza dall’antico vulcano, oggi Monte Lisiri.

A Ollastra si potranno ammirare anche i mattoni rossi della cripta romana intitolata al patrono San Marco. Nuova luce per la chiesa di San Michele di Salvenero a Ploaghe, di recente restaurata e finalmente visitabile, mentre l’imponente ex cattedrale di San Nicola ad Ottana accoglierà i visitatori curiosi di ammirare la pala d’altare raffigurante i regnanti dell’Arborea.

A San Giovanni di Sinis, nel territorio di Cabras, si potrà accedere alla chiesa che sorge nel villaggio a poca distanza dalle rovine di Tharros. A Bosa porte aperte nell’ex cattedrale di San Pietro extra muros e a Mogoro i visitatori entreranno nella chiesa di Nostra Signora del Carmine. Tramatza, Zeddiani e Zerfaliu sono tre centri in cui è possibile ancora oggi toccare con mano la storia degli antichi insediamenti medievali, mentre a Uri e ad Usini si potranno visitare le chiese romaniche intitolate entrambe a Santa Croce.

Nel paese famoso per le sue terme naturali di Casteldoria, a Santa Maria Coghinas, sarà visitabile la chiesa romanica della Madonna delle Grazie.

Nelle settimane successive, tra i centri più centri più importanti, sarà fruibile la chiesa palatina di Ardara di Santa Maria del Regno con il suo maestoso retablo maggiore. Aprirà anche la chiesa di San Pietro a Zuri, nell’antico villaggio omonimo che ricade nel comune di Ghilarza, e i visitatori potranno ammirare la più grande cattedrale romanica della Sardegna a Porto Torres, dedicata ai Santi Martiri Turritani Proto, Gavino e Gianuario.

Ci sono anche le cinque chiese romaniche di Quartu Sant’Elena, il comune sardo che conta più monumenti di questo periodo nel proprio territorio; si aggiunge anche la chiesa templare di San Leonardo di Siete Fuentes a Santu Lussurgiu. Si potrà passeggiare nell’antico villaggio medievale di Tratalias dove sorge la chiesa Santa Maria de Monserrat o visitare il gioiellini romanici di Santa Maria di Uta o San Ranieri di Villamassargia e ancora quello di San Platano a Villaspeciosa.

Nell’ultimo fine settimana, tra le altre aperture straordinarie e gratuite, si segnala la cattedrale di San Pantaleo a Dolianova, quella di San Lussorio che sorge a poca distanza dall’antico impianto termale, oggi sito archeologico, di Fordongianus, la cattedrale di Santa Chiara a Iglesias o quella di San Simplicio ad Olbia.

Nel lungo elenco c’è anche la suggestiva chiesa di Santa Chiara nel centro storico di Oristano e l’antica cattedrale di Sant’Antioco di Bisarcio, nella cui area circostante sono in corso gli scavi archeologici sul palazzo vescovile e l’antico villaggio medievale abbandonato di Bisarcio.

Il 23-24 settembre apriranno le porte delle chiese di Anela, Ardara, Banari, Bulzi, Guasila, Irgoli, Masullas, Oschiri, Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Santu Lussurgiu, Sardara, Tergu, Tratalias, Uta, Villamassargia, Villaspeciosa.

L’ultimo fine settimana, il 30 settembre e il 1° ottobre, le protagoniste saranno le chiese romaniche di Bauladu, Cargeghe, Cossoine, Dolianova, Florinas, Fordongianus, Ghilarza, Iglesias, Milis, Olbia, Oristano, Orotelli, Oschiri, Ozieri, Pula, San Vero Milis, Semestene, Siamaggiore, Siddi, Simaxis, Solarussa, Villa San Pietro, Villamar, Villaputzu.

Per scoprire quali saranno le chiese aperte e quali gli eventi collaterali, basterà cercare il paese a cui si è interessati sul sito romanicosardegna.org .

Mercoledì, 13 settembre 2023