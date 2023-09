Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente: doppio appuntamento con l’Asl di Oristano

Oristano

Per la prima volta l’Asl aderisce all’iniziativa

Per la prima volta la Asl 5 di Oristano parteciperà con una sua iniziativa alla Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, prevista domenica 17 settembre. Due le iniziative in programma, promosse col patrocinio del Comune di Oristano. Si terranno il pomeriggio di martedì 19 settembre dietro la cura dello staff della Direzione Generale e dalla Struttura Semplice Dipartimentale su Qualità e Formazione Permanente, diretta da Gian Franco Puggioni.

La prima parte del pomeriggio, dalle 15, sarà riservata agli operatori sanitari della Asl 5 con un momento di formazione “Abbiamo invitato un’esperta del settore a livello europeo”, ha anticipato Puggioni, “la lezione magistrale per gli operatori sanitari della Asl 5 sarà tenuta dalla professoressa Fidelia Cascini, medico legale dell’Università Sacro Cuore del Policlinico Gemelli di Roma, ma anche delegata per l’Italia a Bruxelles per la sanità digitale, con una grande esperienza nella materia del rischio clinico”.

La lezione sarà preceduta dai saluti del direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi e dal direttore sanitario della stessa azienda, Antonio Maria Pinna. E ancora un’introduzione di Gian Franco Puggioni, che ha aggiunto: “In rappresentanza dei pazienti e delle associazioni Maria Grazia Fichicelli coordinatrice territoriale per la provincia di Oristano di Cittadinanza Attiva, che parlerà, appunto, del ruolo dei pazienti nel processo di cure”.

Alle 18 segue un incontro rivolto al pubblico nella sala consiliare del Comune di Oristano, a Palazzo degli Scolopi. Dopo i saluti del sindaco Massimiliano Sanna e del direttore generale Angelo Maria Serusi, gli interventi della professoressa Fidelia Cascini e di Maria Grazia Fichicelli.

“Si tratta di un importante appuntamento per la nostra azienda, che ci darà modo di riflettere e confrontarci sull’importanza della sicurezza delle cure per i cittadini. Il benessere e la tranquillità dei pazienti rappresentano sempre una delle priorità di tutte le azioni e i progetti della nostra azienda sanitaria”, conclude Angelo Maria Serusi.

Venerdì, 8 settembre 2023