Giornata malattie rare, nell'Isola in cura 11mila pazienti - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - Talassemia, poliendocrinopatia autoimmune tipo 1, malattia di Wilson. Sono alcune delle malattie rare più frequenti in Sardegna. Ma ce ne sono tante altre. Tra le più conosciute le malattie neuromuscolari tipo distrofie muscolari e la sclerosi laterale amiotrofica.

Anche la Sardegna celebra la Giornata mondiale delle malattie rare il 28 febbraio con iniziative e convegni. Tra gli appuntamenti l'incontro "Le malattie rare in Sardegna: presente e futuro", organizzato dall'Università di Cagliari con la collaborazione del Centro di coordinamento regionale per le malattie rare (CcrMr) e il patrocinio dell'Osservatorio malattie rare (Omar) e del Coordinamento associazioni malattie rare Sardegna (CoReSar).

Nell'Isola - secondo il professor Salvatore Savasta, docente di UniCa e direttore della Clinica pediatrica e malattie rare dell'ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari, ospite domani al convegno al Rettorato - il numero dei soggetti affetti da malattia rara è superiore a 11.000. Tra loro anche 2.000 pazienti in età pediatrica. Importante la diagnosi in tempi brevi, secondo Savasta. Per l'esperto anche la prevenzione è fondamentale. Soprattutto attraverso lo "screening neonatale": la Regione ha garantito l'estensione alle malattie metaboliche ereditarie, sin dal 2011 ed è stata tra le prime in Italia. Per Savasta determinanti sono anche la riabilitazione, il sostegno psico-socio-economico e la collaborazione con le associazione dei pazienti.

Il Centro di riferimento regionale per le malattie rare è, appunto, l'ospedale "Antonio Cao" dotato dei servizi e delle strutture di laboratorio per la diagnosi (pre e postnatale) e la cura di molte malattie rare. Inoltre, la Regione ha istituito un Comitato tecnico-scientifico per le malattie rare composto da rappresentanti dell'Assessorato della Sanità, delle Aziende sanitarie e delle Università di Cagliari e di Sassari.

In Europa una malattia è considerata rara quando non supera lo 0,05% della popolazione, vale a dire non più di un caso ogni 2000 persone. Ad oggi, le malattie rare diagnosticate sono circa 10mila, una cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica. Sono circa 30 milioni i casi in Europa, 2 milioni in Italia. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna