L’ Amministrazione Comunale di Buddusò, in collaborazione con la 𝐏𝐫𝐨𝐥𝐨𝐜𝐨 e la 𝐂𝐈𝐂𝐋𝐀𝐓, hanno organizzato lo scorso fine settimana, una giornata dedicata alla pulizia e la raccolta dei rifiuti nei punti strategici del paese. Protagonisti anche i ragazzi delle scuole e le diverse associazioni del territorio che insieme ai cittadini che hanno voluto partecipare all’iniziativa. Il ritrovo a Piazza Fumu e poi, insieme al lavoro per le vie del paese e nei luoghi dove era importante un intervento di pulizia e smaltimento dei rifiuti. Complice il bel tempo, la comunità ha lavorato con impegno e sinergia, pensando non solo al decoro urbano ma soprattutto a dare l’esempio. Educare e sensibilizzare è la cosa più difficile, ma bisogna pensare all’ambiente in cui viviamo come risorsa da preservare e da valorizzare. Questi piccoli grandi gesti nel rispetto dell’ambiente, come accade ogni anno, fanno di Buddusò un comune virtuoso, decoroso e moderno. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Satta e tutti gli amministratori, ringraziano le associazioni del territorio, la Ciclat, la Proloco, il parroco Don Angelo, i dirigenti scolastici, il professor Andrea Nieddu, il Dottor Bastiano Virdis, i docenti dell’istituto tecnico superiore, i ragazzi e tutti i volontari che si sono presi cura del paese.

“Siamo fermamente convinti- spiegano gli amministratori.- che la qualità della nostra vita passi da azioni individuali, anche quelle più modeste e quotidiane e riteniamo che una Buona Educazione Ambientale sia, alla fine, utile alla Comunità.”

