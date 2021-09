Giornata ecologica all’Isola di Mal di Ventre: per i volontari oltre 70 posti disponibili nelle barche

Come già lo scorso anno, anche stavolta l’evento si collega al raduno velico In Vento, patrocinato dall’AMP.

“L’intervento a Mal di Ventre è stato appositamente pensato per il mese di settembre tenendo conto della stagione delle nidificazioni”, ha spiegato il direttore dell’AMP Massimo Marras, “in modo da preservare la fauna evitando di distruggere i nidi dei volatili che solitamente vi si insediano per deporre le uova”.

La partecipazione è su prenotazione. Si potrà prenotare tramite il QR-code presente sulla locandina dell’evento, ma anche scrivendo una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . O ancora telefonando al numero 0783 391097. Per partecipare è necessario il Green Pass.

Alle 10.30 ci sarà un briefing nella Cala Saline, per la distribuzione del materiale e l’organizzazione delle squadre che perlustreranno l’isola alla ricerca dei rifiuti da suddividere all’interno di sacchi per la raccolta differenziata.

Appuntamento fissato per domenica 12 settembre. Il programma prevede una partenza dalla località di Putzu Idu tra le 9 e le 10. Saranno messi a disposizione fino a 70 posti nei trasporti organizzati dagli operatori autorizzati, che saranno assegnati in ordine di iscrizione fino ad esaurimento.

