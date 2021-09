Ollastra

Entro sabato le adesioni all’iniziativa promossa da associazioni locali, amministrazione comunale e parrocchia

Una giornata ecologica in pineta è in programma per domenica prossima (3 ottobre) a Ollastra.

La promuovono le associazioni locali, insieme all’amministrazione comunale e alla parrocchia.

Chi volesse partecipare, può dare la propria adesione – entro sabato 2 ottobre, alle 13 – contattando il presidente della Pro loco di Ollastra, Giampiero Flore o il bar Il Brillo Parlante.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato per le 9, in piazza Brigata Sassari. Alle 9:30 la partenza a piedi per il boschetto San Martino (rispettando le distanze).

“Per chi fosse impossibilitato a raggiungere a piedi il boschetto”, spiega il presidente Giampiero Flore, “è stato attivato il servizio navetta con partenza alle 9:30 a cura di Ollastra Soccorso. La richiesta dovrà essere fatta entro il 2 ottobre”.

Dopo la mattinata di pulizia, alle 12 è in programma la messa celebrata da don Mario Nurchi.

Alle 13 il pranzo a sacco al costo di 5 euro, con un panino con salsiccia e uno con pancetta arrosto, e una bibita. Compresa anche una borraccia termica da mezzo litro.

Lunedì, 27 settembre 2021