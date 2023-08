Giornata di tensione nel carcere di Uta: detenuto cerca di aggredire gli agenti con una lametta

Cagliari

Nuova denuncia del Sappe: “Situazione gravissima”

Giornata di tensione nella Casa circondariale di Cagliari – Uta. Il segretario regionale del Sappe, Luca Fais, ha fatto sapere che “il personale di polizia penitenziaria ha faticato a riportare l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto dopo che un detenuto ha minacciato lo stesso personale e cercato, con una lametta, di aggredire l’ispettore di sorveglianza generale”.

“Motivo di tale atteggiamento”, ha spiegato Fais, “è stato quello di non rispettare i regolamenti interni e, in particolare, la scintilla è stato il suo rifiuto di trasferirsi in un altro reparto del carcere in quanto nello stesso aveva destabilizzato tutta la sezione”.

“Il personale di polizia penitenziaria, con professionalità e senso del dovere, operando in un contesto non del tutto semplice, è riuscito pur con non poca difficoltà, a contenere ed immobilizzare il detenuto che, in preda a stati d’ira, ha cercato di aggredirlo. Gli agenti sono stati bravi e coraggiosi a disarmarlo della lametta che impugnava ma lo stesso, con bastoni ricavati dalla rottura degli arredi della cella, continuava a minacciare la polizia penitenziaria che riusciva però a dissuaderlo ed a riportare l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto”.

Fais ha denunciato che “il detenuto in questione non è nuovo a simili episodi”.

Il segretario regionale del Sappe ha evidenziato che il personale di polizia penitenziaria di Uta è sempre molto attivo anche sul fronte della prevenzione e reso noto “che pochi giorni fa ha effettuato il sequestro di sostanza stupefacente ceduta da un familiare durante il colloquio e immediatamente occultata dal detenuto sardo”

“La situazione a Uta è sempre più critica”, ha dichiarato Donato Capece, segretario generale del Sappe. “Anche nelle scorse settimane altri agenti hanno subito aggressioni da parte della popolazione detenuta. Il personale è sempre meno, anche a seguito di questi eventi oramai all’ordine del giorno. Si conferma, dunque, un’estate di fuoco per il personale di polizia penitenziaria in servizio. Non sono stati presi dal PRAP della Sardegna quei provvedimenti concreti e risolutivi più volte sollecitati dal Sappe”.

“Il personale di polizia penitenziaria è allo stremo e, pur lavorando più di 10/12 ore al giorno, non riesce più a garantire i livelli minimi di sicurezza. Fino a quando potrà reggere questa situazione? Ma quanto può resistere ancora il personale della Casa circondariale di Uta, in emergenza ormai ogni giorno? E quando si decideranno i nostri Uffici ministeriali a prendere provvedimenti”.

Capece, infine, ha chiesto nuovamente “l’immediata applicazione dell’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi”.

“Sarebbe opportuno”, ha detto, “dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato”.

Sabato, 19 agosto 2023