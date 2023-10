Giornata dell'aria a Vallermosa in occasione di Sapori d'Autunno

Con la manifestazione “Sapori d’Autunno”, sarà l’occasione per inaugurare la “Giornata dell’aria”, un evento dedicato all’aviazione e alla scoperta del mondo del volo.

Dalle ore 9 alle ore 18, presso il campo volo di Vallermosa, sarà possibile prenderà il via la Giornata dell’Aria, evento che permetterà al pubblico di visitare una mostra statica di velivoli ed ultraleggeri. Inoltre, sarà possibile assistere a voli dimostrativi di diverse tipologie di velivoli e possibilità di battesimi di volo. Presente nel campo anche un radar per osservare il traffico aereo.

Per chi desidera raggiungere il campo volo in modo comodo, sarà disponibile una navetta gratuita che partirà da Vallermosa ogni 60 minuti che, a partire dalle ore 10 del mattino sino alle 13 e dalle 15 alle ore 18 con incontro presso la SS293 angolo via Don Lorenzo Milani in Vallermosa.

La “Giornata dell’aria” è un evento adatto a tutti, grandi e piccini. E’ possibile raggiungere il campo anche con il proprio automezzo passando dalla SP89. Il parcheggio per i visitatori è fuori dal campo, per ragioni di sicurezza.

Si tratta di un’occasione per conoscere meglio il mondo del volo e per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della scoperta. La Giornata dell’aria è un evento dedicato all’aviazione e alla scoperta del mondo del volo. È un’occasione per conoscere meglio le diverse tipologie di velivoli, le loro caratteristiche e le loro funzionalità. È anche un’occasione per vedere da vicino i velivoli e parlare con piloti e appassionati di volo.

Le manifestazioni aeree hanno da sempre attirato migliaia di curiosi. Sono previsti una dozzina di aerei provenienti dalla Sardegna, condizioni meteo permettendo. Una manifestazione fortemente voluta da Veniero Carta proprietario del campo di volo di Vallermosa, da sempre appassionato di volo e pilota di ultraleggeri, che recentemente ha allungato la pista portandola a quasi 700 m così da permettere l’atterraggio a velivoli più grandi.