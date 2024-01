Giornata della Memoria: a Simaxis un flashmob in piazza per dire no all’indifferenza

Simaxis Protagonisti ragazzi e ragazze della scuola media Non indifferenza, ma voglia di fare la differenza. Questo il messaggio lanciato dagli studenti delle scuole medie di Simaxis con un flashmob in occasione della Giornata della Memoria. A fare da cornice all’iniziativa la piazza del Comune. “Ogni anno gli studenti delle nostre scuole si impegnano attivamente nell’organizzazione delle iniziative di celebrazione della Giornata della Memoria”, ha spiegato il vicesindaco di Simaxis, Marco Mottura. “Quest’anno è stata scelta proprio la piazza centrale del paese, in modo che non solo i genitori e gli alunni delle elementari ma anche i cittadini potessero assistere al momento di riflessione”. Ragazze e ragazzi hanno lavorato molto per preparare l’evento, coordinati dalla professoressa Michela Satta. Con cartelloni colorati, messaggi e musica, gli studenti hanno guidato i presenti in una riflessione sull’attualità delle tragedie causate dall’intolleranza e dalla guerra. “Nonostante in Italia siamo relativamente lontani dai conflitti, c’è sempre il rischio concreto che eventi di questo genere si possano nuovamente verificare”, ha commentato Mottura. “Purtroppo la situazione in Ucraina e Israele ci fa ancora più comprendere quanto sia importante riflettere sulla storia e sulla Shoa”. “Le iniziative per il Giorno della Memoria sono sempre di estrema importanza e attualità”, ha concluso Mottura. “Ringrazio tutti per questa iniziativa così bella e densa di significato”.

Sabato, 27 gennaio 2024

A Simaxis una Giornata della Memoria per fare la differenza

