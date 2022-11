A Marrubiu un fiume di candele per ricordare le donne vittime di violenza, con una fiaccolata per le vie del paese durante la quale si leggerà la triste lista delle donne abusate e uccise nel 2022.

I cori di Seneghe si uniranno in concerto per una serata dedicata alla lotta contro la violenza delle donne nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria Immacolata.

Anche la Polizia scende in campo a Oristano contro la violenza con la campagna “Questo non è amore” con gli agenti che presso il centro commerciale Porta Nuova illustreranno le iniziative di contrasto al triste fenomeno.

Numerosi gli eventi in programma in tutta la provincia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, con tante conferenze, concerti e attività per la lotta al fenomeno.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail